Nach gut 15 Jahren am Standort Bad Dürkheim in der Weinstraße Süd schließt der Jack-Wolfskin-Store: „Es tut mir in der Seele weh nach so vielen Jahren wegzugehen“, sagt Betreiberin Barbara Conradt. Grund für das Aus des Ausstatters für Wander- und Sportbekleidung seien nicht fehlende Kunden, sondern fehlendes Personal. „Nach dem Verlust einer meiner Mitarbeiterinnen fehlt im Laden eine Teilzeitstelle und ich finde keinen Ersatz“, berichtet die Chefin, die oft selbst im Laden anpackt. „Wir haben die Corona-Zeit gut gemeistert auch dank unserer Vermieter, aber ohne ausreichendes Personal ist es einfach nicht zu schaffen“, sagt sie.

Zweiter Laden in Bad Dürkheim bleibt offen

Einen weiteren Wolfskin-Store betreibt Conradt in Landau. Noch bis Ende Juni soll der Ausverkauf der reduzierten Ware im Dürkheimer Laden laufen. „Bisher läuft es sehr gut“, sagt Conradt. Sie schätzt die Kurstadt und bleibt dem Standort mit einem anderen Geschäft treu: Fast genau gegenüber führt sie seit dem Jahr 2008 das Damenmodegeschäft Lemontree. „Ich werde mit diesem Laden definitiv weitermachen“, versichert sie. Hier beschäftigt die Chefin zwei Mitarbeiterinnen und bringt auch gerne selbst Mode an die Frau.