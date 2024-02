Erneuter Anlauf für die Ernennung von Jürgen Oberholz (FWG) zum Verbandsbürgermeister von Freinsheim: Der 54-jährige Amtsinhaber soll am Dienstag, 27. Februar, im Rahmen der öffentlichen Verbandsgemeinderatssitzung vereidigt werden. Oberholz war bei der Direktwahl Anfang November für weitere acht Jahre wiedergewählt worden.

Eigentlich war die Ernennung bereits Mitte Dezember geplant gewesen. Weil Oberholz an Corona erkrankt war, musste die Sitzung verschoben werden. Sie findet am Dienstag im Sitzungssaal des VG-Rathauses in Freinsheim statt. Der Sitzung ist ein nichtöffentlicher Teil vorgeschaltet. Der öffentliche Teil mit der Vereidigung beginnt nach Angaben der Verwaltung um 19.30 Uhr.

Um 19.40 Uhr schließt sich eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an. Darin soll der Haushalt der Verbandsgemeinde 2024 beraten werden.