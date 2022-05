In Schlangenlinien, mit zu viel Alkohol im Blut und ohne Führerschein war in Friedelsheim am Freitag gegen 19.45 Uhr ein BMW-Fahrer unterwegs und hielt mitten in der Autobahnabfahrt.

Der Fahrer befuhr laut Polizeibericht die A650 von Ludwigshafen kommend in Richtung Bad Dürkheim. An der Autobahnabfahrt Friedelsheim fuhr der 33-jährige BMW Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim dann auf diese Abfahrt und blieb dort unvermittelt stehen. Der Schlangenlinien fahrende Wagen war der Polizei Bad Dürkheim zuvor von einem 20-jährigen Zeugen gemeldet worden. Der Zeuge hielt ebenfalls an und versuchte, den BMW-Fahrer anzusprechen. Dieser reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Friedelsheim fort. In der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim angekommen, konnte der BMW durch den Zeugen am Weiterfahren gehindert werden. Der Mann wurde schließlich durch die Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Der Fahrer hatte laut Polizei alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,51 Promille. Zusätzlich gab der 33-jährige an, keinen Führerschein mehr zu besitzen, da ihm dieser bereits entzogen wurde. Die Beamten stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher. Der 33-Jährige muss sich auf mehrere Strafanzeigen gefasst machen. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden, so die Polizei.