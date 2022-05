Am Samstag, 28. Mai, gibt es in der Gemeindeturnhalle in Weisenheim am Sand von 10 bis 13 Uhr eine Imfpaktion. Zur Auswahl stehen die Vakzine von Biontech und Moderna, wie Organisatorin Christiane Kesselring auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Auch Kinder können geimpft werden. Hauptsächlich werden Viertimpfungen verabreicht. „Jeder, der eine vierte Impfung möchte, bekommt sie auch. Vorausgesetzt, der Booster oder eine Infektion ist mindestens drei Monate her“, so Kesselring. Über den Sommer wird es keine Impfaktionen mehr geben, wie Kesselring ankündigt: „Wir gehen erstmal in eine Art Sommerpause. Ab September wird es dann voraussichtlich den angepassten Impfstoff geben.“ Anmeldungen sind unter Telefon 0177 7534140, oder per E-Mail an buero@b-d-agentur.de möglich.