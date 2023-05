Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Montag steht Fernunterricht an den Schulen auf dem Stundenplan. Anders als im Lockdown im Frühjahr 2020 konnten sich die Schulen darauf besser vorbereiten. Außerdem gibt es mehr Videokonferenzen als im vergangenen Jahr. Ohne Probleme läuft es aber trotzdem nicht.

Die Lehrer und Schüler der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim nutzen die Lernplattform Moodle, die am Montag vermutlich wegen eins Hacker-Angriffs in die Knie ging. Trotz dieser Schwierigkeiten