In den vergangenen Jahren mussten fast alle Kommunen in der Region Grund- und Gewerbesteuern erhöhen. Grund waren Vorgaben des Landes und die Notwendigkeit ausgeglichener Haushalte. Dabei fielen die Anhebungen unterschiedlich stark aus. Ein Überblick.

Den höchsten Satz an Grund- und Gewerbesteuern in der Region hat die Stadt Freinsheim. Der Stadtrat hat die Hebesätze am 25. Januar einstimmig angehoben. Um ein Zeichen für das Gewerbe und