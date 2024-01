Nachdem Autofahrer am Donnerstag in einem Waldstück zwischen Wachenheim und Forst gegen 14 Uhr eine ungewöhnliche Rauchentwicklung beobachtet hatten, rückte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim in Richtung Odinstal aus. Der Einsatz lief unter erschwerten Bedingungen ab.

In Brand geraten waren zwei Gartenhäuser auf Wochenendgrundstücken in der Nähe des Odinstalwegs in Höhe des Wasserwerks. „Ein Objekt ist im Vollbrand und ein benachbartes Gebäude ist ebenfalls beeinträchtigt“, berichtete der stellvertretende Wachenheimer Wehrführer Stefan Höfle am Nachmittag.

50 Wehrleute bekämpften das Feuer unter erschwerten Bedingungen: Mithilfe der Löschwassergruppe aus Meckenheim musste erst eine etwa drei Kilometer lange Leitung in das Gebiet aufgebaut werden, um die Versorgung mit Wasser sicherzustellen, ehe mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte. Die winterlichen Witterungsverhältnisse und die damit verbundene Schnee- und Eisglätte stellten die Einsatzkräfte vor weitere Herausforderungen. Wie Höfle weiter mitteilte, seien vier Einheiten mit 50 Kameraden in zwölf Einsatzfahrzeugen aus Friedelsheim-Gönnheim, Ellerstadt, Wachenheim und Bad Dürkheim an dem Einsatz beteiligt gewesen.

Häuser waren nicht bewohnt

Über die Brandursache lagen bis zum Donnerstagabend keine Informationen vor. Nach Angaben von Thomas Münch, dem Wachenheimer Wehrführer, waren die Häuser nicht bewohnt. Bei den Bränden sei niemand zu Schaden gekommen. Ab 16.30 Uhr waren die Kameraden der Wehr bis in den frühen Abend hinein mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.