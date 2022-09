Beim Fest der Gemeindebücherei am Samstag hat Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt die Leiterin der Bücherei, Angelika Mayer-Pirrmann, nach 37 Jahren aus dem Amt verabschiedet.

Unter ihrer Leitung konnten Projekte wie Autorenlesungen und ein Umzug ins Gebäude der Grundschule realisiert sowie der Medienbestand von 500 Medien auf 13000 Medien erweitert werden. In ihrer Amtszeit als Leiterin der Gemeindebücherei war die Bücherei nur während des Lockdowns geschlossen. Für ihre Verdienste wurden der 70-Jährigen am Samstag auf dem Gelände der Grundschule eine Dankesurkunde und ein Weinpräsent verliehen. Mayer-Pirrmann ist bereits Besitzerin der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

Ihr Team aus Helfern wurde während des Büchereifests ebenfalls geehrt. Das neue Leitungsteam, das sich während des Büchereifestes vorstellte, besteht aus Tina Premel, Simone Tietz, Bernadette Bierhals und Julia Sykes-Metzmann. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, die Jugend- und Erwachsenenbuch-Abteilung zu aktualisieren und weiter auszubauen. Dank Fördermitteln des Landes ist es ihnen bereits gelungen, jeweils 50 neue Tonie-Figuren und Tiptoi-Stifte anzuschaffen. Eine Themenkiste zum Thema Fußball ist aufgrund der anstehenden Weltmeisterschaft bald auch in der Bücherei zu finden.

912 Bücher

Während der Feierlichkeiten gab es auch Preise für die Teilnehmer des Lesesommers und des zum ersten Mal organisierten Vorlesesommers. Insgesamt nahmen 94 Kinder an den Programmen teil – 43 am Lesesommer und 51 am Vorlesesommer. In Summe wurden in den zwei Sommermonaten 912 Bücher gelesen oder vorgelesen. Der fleißigste Leser kam auf 27 Bücher. Jeder Teilnehmer konnte sich über eine Urkunde und einen Preis freuen. Der 1. bis 20. Preis wurde auf der Bühne von der Weisenheimer Weinprinzessin Tina I. ausgelost und vom Bürgermeister übergeben. Die Teilnehmer des Vorlesesommers durften sich über Handschmeichler freuen.