Ministerialdirektor Daniel Stich hat der Median-Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim zwei Bewilligungsbescheide in Gesamthöhe von 923.000 Euro überreicht. Das Geld solle genutzt werden, um verschiedene Digitalisierungsprojekte umzusetzen und stärke so den Krankenhausstandort. Vera Augustin, Pflegedienstleitung, sieht die Bescheide als Wertschätzung für die tägliche Arbeit der Klinikmitarbeiter. Das Geld für die Klinik wurde aus dem Krankenhauszukunftsfonds entnommen, der dazu dient, Krankenhäuser zu modernisieren. Der Bund fördert die Maßnahmen zu 70 Prozent und stellt für Rheinland-Pfalz rund 140 Millionen Euro bereit. Das Land ergänzt das durch 60 Millionen Euro. Das Bundesamt für Soziale Sicherung verwaltet den Fonds.