Der FV Freinsheim II hat gegen den TuS Dirmstein, den souveränen Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, eine 0:3 (0:1)-Heimniederlage einstecken müssen.

Die Partie hätte nicht schlechter beginnen können. Die Blau-Weißen erlaubten sich einen fatalen Ballverlust, den Dirmstein ausnutzte – 0:1 nach einer Minute. „Insgesamt haben wir in der ersten Halbzeit gut gespielt, waren überlegen, haben es aber versäumt, Tore zu erzielen“, sagte Freinsheims Spielertrainer Tobias Haffke.

A-Junioren verstärken Team

Den Personalproblemen begegnete der FVF mit dem Einsatz zweier A-Junioren. Stürmer Berk Cirt spielte von Anfang an, Lukas Seeger kam in der letzten Viertelstunde. Auch die zweite Hälfte begann unglücklich. Einen Freinsheimer Abwehrfehler verwertete der TuS früh zum 2:0 (52.). Danach spielten die Gäste die Partie souverän zu Ende. Ein Foulelfmeter führte zum 3:0 (69.). „Unsere Leistung war in Ordnung“, bescheinigte Haffke seinem dezimierten Team.