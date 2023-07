Ein neuer Turniersieger, eine atemberaubende Aufholjagd, 700 Fans und ein Kantersieg, das ist der 2. Stadtmauercup des FV Freinsheim.

Ausrichter FV Freinsheim hat das viertägige Fußballturnier um den 2. Stadtmauercup gewonnen, an dem je drei Teams aus Bezirksliga und A-Klasse teilnahmen, und ist damit Nachfolger von Vorjahressieger TuS Altleiningen.

Tolles Wetter und ideale Bedingungen lockten an den vier Tagen insgesamt 700 Zuschauer an, denen unterhaltsame und torreiche Spiele geboten wurden. Die Gastgeber setzten sich im Finale nach einem 0:2-Rückstand gegen ASV Maxdorf noch mit 5:2 durch. Kevin Weber und Lars Appel brachten die Maxdorfer 2:0 in Führung.

Der Doppelschlag

Thomas Wiszniowiecki verkürzte und binnen einer Minute drehten Fabian Weingärtner und erneut Wiszniowiecki das Spiel. Die weiteren Treffer markierten der neu verpflichtete Joshua Schlischka und Schamil Kuduzov mit dem Abpfiff.

Während Maxdorf zuvor souverän die Gruppe B mit Siegen gegen ASV Heßheim (4:1) und SV Obersülzen (3:1) gewonnen hatte, erreichte der FVF zunächst mit einem späten Tor von Bastian Rinn ein 1:1 gegen die DJK Eppstein. Mit einem 4:0 gegen den SV Ruchheim war der Staffelsieg der Blau-Weißen in Gruppe A perfekt.

Ruchheim sicherte sich im kleinen Finale mit einem deutlichen 10:0-Sieg gegen Vorjahresfinalist Obersülzen den dritten Platz.