Herxheimer Weingüter stellen am 23. und 24. März, jeweils ab 11 Uhr, den neuen Weinjahrgang vor. Dazu gibt es „Nachhaltiges, Regionales und Selbstgemachtes“. Am Samstag findet eine kostenlose Wanderung über den neuen „Geo-Naturwanderweg“ mit Ortshistoriker Eric Hass statt (Treffpunkt um 15 Uhr am Brunnen beim Kerweplatz). Die Führung dauert etwa 2,5 Stunden.

Am Sonntag ab 12 Uhr wird es einen Weinprinzessinnen-Rundgang durch die Weingüter mit Weinprobe geben, die Kosten betragen inklusive Glas 15 Euro (Treffpunkt am Brunnen). Besucher finden die Ausschankstellen in Innenhöfen, Probierstuben, Atrien und Kellern in der Wein- und Hauptstraße sowie in der Weisenheimer Straße.