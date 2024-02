Die ersten Blütenträume werden wahr, wie man in und um Bad Dürkheim sehen kann.

Ob in leuchtendem Weiß wie diese früh blühende Wildpflaume an der Landstraße nach Leistadt oder in zartem Rosa: Ihre Farben und Formen erfreuen uns nach vielen grauen Wintertagen. Auch die Mandelblüten wagen sich jetzt zahlreicher hervor. Vertreter von Frühsorten, die in geschützten Lagen stehen, beenden ihre Ruheperiode, um mit der Blütezeit zu beginnen. Immerhin stehen die sogenannten Pfälzer Mandelmonate März und April bevor, wenn auch gerade die Mandelblüte ausgesprochen frostempfindlich reagiert. Noch längst nicht so weit sind die Fruchtkirschen. Ihre Knospen bleiben noch eine gute Weile geschlossen. Wo es aber jetzt schon blüht, lockt der Duft die ersten ausfliegenden Wild- und Honigbienen an, die hier stärkende Nahrungsquellen finden.