Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit rund zwei Jahren streitet die Gemeinde Dackenheim mit einem Grundstücksbesitzer um den Abriss eines Scheunendachs und den Bau eines Einfamilienhauses in der Kirchheimer Straße. In einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt beendete der Vorsitzende Richter den Streit jetzt mit wenigen Sätzen.

Der Besitzer des Grundstücks hatte beim Verwaltungsgericht Klage eingelegt, weil die Gemeinde ein Vorkaufsrecht auf das Grundstück ausgeübt hat. Nach Angaben von Richterin Gloria Stein