„Mit großer Verwunderung“ habe sie aus der RHEINPFALZ von den Schließungsplänen der Filialen der Sparkasse Rhein-Haardt erfahren. Das schreibt die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen an den Vorstandsvorsitzenden des Kreditinstituts, Andreas Ott.

Wie berichtet, will die Sparkasse 2021 neun Filialen in Mackensens Wahlkreis Neustadt/Speyer wegen zu niedriger Kundenfrequenz schließen, darunter die Zweigstelle in Gönnheim. In mehreren persönlichen Gesprächen habe sie Ott gegenüber die Bedeutung des Erhalts der Standorte im ländlichen Raum betont, schreibt Mackensen. Der Sparkassenvorstand habe zwar eingeräumt, dass über Schließungen diskutiert werde. Sollten die Pläne konkret werden, habe er aber zugesagt, sie darüber zu informieren, so die Abgeordnete. Ott erklärte dazu auf Nachfrage, dass er diese Zusage nicht gegeben habe. Zuständig für die Frage von Filialschließungen sei der Verwaltungsrat, nicht er als Vorstandsvorsitzender – außerhalb dieses Gremiums würden keine Gespräche über die Zukunft von Filialen geführt.

Die Abgeordnete richtete zudem eine Reihe von Fragen an Ott – unter anderem ob Alternativen zur Schließung wie Hybridlösungen mit anderen Partnern geprüft worden seien. Auch will sie wissen, wie die Kunden über die Schließungen informiert werden. Sie sei in großer Sorge, dass die Schließungen dazu führten, dass gerade immobile und ältere Kunden nicht mehr die gewohnten Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, so Mackensen weiter. Ott kündigte an, die Fragen zu beantworten und das Gespräch zu suchen.