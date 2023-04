Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dieses Sprossenfenster gehört zu einem Wachenheimer Anwesen, das heuer sein 275-jähriges Bestehen feiert.

Das Wohnhaus eines ehemaligen Bauernhofs steht in der Mühlgasse an der Ecke zur Weinstraße. Die Frontseite des Gebäudes zeigt die Jahreszahl 1746. Seine Geschichte reicht also zurück