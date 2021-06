Einen erfreulichen Brief hat die Stadt Freinsheim von der Landesregierung bekommen: Einen Förderbescheid in Höhe von 850.000 Euro aus Landes- und Bundesmitteln zur Sanierung der Stadtmauer. Auf diese hohe Förderquote sei man sehr stolz, so Bürgermeister Matthias Weber (FWG). Das Geld soll verwendet werden, um den ersten Abschnitt zwischen Haintor- und Herzogturm sowie den Bachturm zu erneuern. „Wir sind gerade dabei, die Ingenieurleistungen auszuschreiben“, informierte Weber. Diese sollen im Spätjahr mit weiteren zusätzlichen Maßnahmen vergeben werden. 2022 soll es mit der Sanierung losgehen, die im ersten Abschnitt rund eine Million Euro kosten wird.