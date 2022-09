Die Deutsche Post hat auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Wachenheim eine Poststation errichtet. Es ist die erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Die Inbetriebnahme verzögert sich jedoch.

Bereits im Februar hat die Deutsche Post mitgeteilt, die Station in Wachenheim zu errichten. Nach einer Ortsbegehung wurde entschieden, die moderne Station auf dem Parkplatz am Schwimmbad aufzubauen. Dafür wurde der Pavillon, der auch als Info-Punkt der Tourist-Information genutzt wurde, im Sommer abgerissen, um Platz für die Lade- und Parkzone für Kunden- und DHL-Fahrzeuge zu schaffen.

Nachdem bereits ein Fundament errichtet und der nötige Stromanschluss bereitgestellt wurde, haben Techniker der Post am Mittwoch die etwa fünf Meter breite Station montiert. Aufgrund technischer Probleme im elektronischen Steuerungsmodul und des noch fehlenden Bezahl-Moduls, müssen sich die Wachenheimer jedoch noch eine Weile gedulden, bis sie die neue Station rund um die Uhr nutzen können. Dann können sie dort Marken erwerben, um Briefe und Pakete zu versenden, sich in der Station auch Pakete anliefern lassen oder sie mit einem Benachrichtigungsschein aus einem der Schließfächer abholen. Außerdem ist an dem Bildschirm zudem eine Videoberatung durch Mitarbeiter vom Kundenservice möglich.Die Post weist darauf hin, dass die Bezahlung der angebotenen Produkte nur bargeldlos erfolgen kann.

Zehn Standorte standen zur Auswahl

Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) freut sich, dass das Projekt nach einer gewissen Wartezeit realisiert werden konnte. „Die Poststation wird die derzeitige Situation in Wachenheim sehr verbessern und das Angebot in der Filiale in der Weinstraße und der Paketstation am Rathausplatz gut ergänzen“, erklärt Bechtel, der auch besonders stolz sei, dass in Wachenheim die erste Station ihrer Art in Rheinland-Pfalz errichtet wurde.

Der Beigeordnete Manfred Bühler (FDP) ergänzt, dass sich zehn Standorte für die Station beworben hätten und sich die Post aufgrund seiner hartnäckigen Bemühungen am Ende für Wachenheim entschieden hätte.