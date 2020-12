Der vom Radiosender RPR1. am zweiten Adventssamstag geplante Drive-in-Weihnachtsmarkt auf dem Wurstmarktplatz ist vom Sender im Einvernehmen mit der Stadt Bad Dürkheim abgesagt worden. Wie Markus Schuessler, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Senders, am Mittwoch mitteilte, habe es Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt gegeben. Dabei wurden auch die Ereignisse in Mendig, Nähe Koblenz, thematisiert. Dort hatte ein Drive-in-Weihnachtsmarkt des Senders am vergangenen Samstag ein Verkehrschaos ausgelöst. „Das Verkehrskonzept rund um den Wurstmarktplatz ist nicht ganz so optimal, als dass wir die An- und Abfahrten gut gewährleisten können. Wir sind dann in Verbindung mit der Stadt drauf gekommen, die Veranstaltung ausfallen zu lassen“, informiert Schuessler.

Wie Petra Wurm, die Pressesprecherin der Stadt, bestätigt, habe man nach Abwägung aller Umstände und der zu erwartenden Verkehrs-Situation beschlossen, keine Genehmigung für die geplante Veranstaltung zu erteilen.

Schuessler teilt mit, dass RPR1. plane, das Spektakel am 11. Dezember durchzuziehen. Dann aber an anderer Stelle: Auf dem Parkplatz Ost des Betzenbergs in Kaiserslautern.