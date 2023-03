Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer Heimniederlage sind die Dürkheimer Hockeydamen in die Hallensaison gestartet. Am Samstag unterlag der DHC in eigener Halle dem HTC Neunkirchen mit 0:3 (0:0). Das Ergebnis ist deutlicher als der Spielverlauf.

Es dauerte bis zur 50. Spielminute, ehe die Gäste Dorothee Frey im DHC-Tor überwinden konnten. Bis dahin war es ein offenes Spiel, doch zum Schluss machte sich die Belastung durch den kleinen Kader