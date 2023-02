Bezirksligist SV Weisenheim hat zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte beim TuS Mechtersheim II ein 1:1 (0:1) erreicht. Damit bleibt die Mannschaft des neuen Trainers Günther Golfier zwar auf einem Abstiegsplatz, der Start macht dennoch Mut für die restlichen Spiele.

Die Partie war auch das Comeback von Trainer Günther Golfier, der die Weisenheimer schon mehrfach trainiert hatte. „Wichtig war, dass wir mit einem positiven Ergebnis, was ein Punktgewinn beim Tabellensechsten ist, in die Rückserie gestartet sind. Das sollte uns Auftrieb geben“, sagt der 80-jährige Coach, der auf die Unterstützung durch seinen spielenden Co-Trainer Daniel Schattner verzichten musste, der erkrankt ausgefallen war.

Nicht der einzige Akteur, der fehlte, denn auch die Stammspieler Benjamin Salzner, Tim Heisel und Mikail Terzi mussten ersetzt werden, was aber keine Ausrede sein sollte. Golfier hatte eine 4-3-1-2-Formation mit drei Sechsern vor der Viererkette gewählt und lag damit.

Nach der Pause wird Weisenheim stärker

Spielerisch blieben auf beiden Seiten Wünsche offen, was der Coach auf die Platzverhältnisse zurückführt. „Das Spielfeld war sehr uneben, da konnte kein gutes Spiel zustande kommen. Bei beiden Mannschaften waren kaum Kombinationen zu sehen“, betont Golfier. Also hieß es, das Beste daraus zu machen. Also diszipliniert verteidigen, kämpferisch dagegenhalten und dem Gegner keinen Spielraum lassen. Weisenheim war zwar optisch leicht überlegen, trotzdem gingen die Gastgeber in Führung, als die SVW-Abwehr bei einem Freistoß auf den hinteren Pfosten kurz unaufmerksam war (32.). Zuvor war Steffen Euler bei einem Freistoß am Mechtersheimer Torwart gescheitert.

Nach der Pause erarbeiteten sich die Blau-Roten ein Chancenplus, zeigten eine gute Einstellung und glichen aus, als Lukas Löffel einen Konter über Euler abschloss (54.). „Die Mannschaft hat gesehen, dass sich die sieben Wochen Vorbereitung und die Plackerei gelohnt haben“, sagt Golfier. Mit diesem Remis bleibt die Lage gleich. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt weiter drei Zähler.