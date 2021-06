Bis zu den Knöcheln im Wasser lässt es sich aushalten: Endlich ist der Sommer da. Und mit ihm die Hitze. Glücklich die, die den wohl bisher heißesten Tag des Jahres am Wasserspielplatz an den Dürkheimer Salinen verbringen konnten. Wenn dann auch noch von oben per Spritzpistole oder Wasserspritze nachgekühlt wird, dann sind die 30 Grad und mehr doch ganz gut zu ertragen. Schon am Freitag kann’s dagegen schon wieder vorbei sein mit Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dann ist eher wieder Blitz, Donner und Regen zu erwarten. Dennoch: Wir haben so lange darauf gewartet, dass die Sonne endlich mal ihren Job richtig macht, da können wir auch einfach mal aufhören, uns über das Wetter zu beschweren und genüsslich unseren Rieseneisbecher weiter auslöffeln.