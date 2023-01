Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr einen im Triftweg in Bad Dürkheim abgestellten Citroën beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein Verkehrsteilnehmer das Auto aufgrund ungenügenden Abstands im Vorbeifahren touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.