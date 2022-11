Traditionelles Handwerk, originelle Deko- und Geschenkideen sowie kulinarische Köstlichkeiten erwarten laut Veranstalter die Besucher des Ellerstadter Christmarktes in der Kirchstraße am ersten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November. Die offizielle Eröffnung ist für Freitag 18 Uhr geplant. Geöffnet sind die Buden mit der evangelischen Kirche als Kulisse am Freitag und Samstag ab 17 Uhr. Am Samstag kommt der Nikolaus zu den Kindern in die Kirche. Am Sonntag geht es ab 14 Uhr los. Es ist eine Nikolaus-Kutschfahrt geplant, das Jugendblasorchester Meckenheim hat um 17 Uhr einen Auftritt.