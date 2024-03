Weitere Ratssitze hinzugewinnen: Das sei bei der Kommunalwahl das wichtigste Ziel der Ellerstadter CDU, so Vorsitzender Günter Lauer.

Mit einer Liste, die die junge und alte Generation, aber auch Frauen und Männer repräsentiere, wolle die Partei antreten, „um den „jahrelangen Stillstand im Dorf zu überwinden“, so die CDU. Angeführt wird die Liste von Ratsmitglied Wolfgang Möller. Es seien in den vergangenen Jahren zwar einige Projekte wie der Mehrgenerationenplatz fertiggestellt worden, aber die seien bereits in der vorherigen Legislaturperiode auf den Weg gebracht worden, sagt Lauer. Als weiteres Beispiel nennt er den Bau des Verkehrskreisels am Feuerberg, für den sich die CDU beharrlich eingesetzt habe. Sonst habe sich zuletzt in der Kommune nur im Schneckentempo etwas getan, findet der Vorsitzende.

Die Liste

Wolfgang Möller, Hannelore Endlich, Werner Scharpf, Lothar Bläsius, Sonja Kostiza, Stephan Postel.