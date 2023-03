Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschende Wendung bei der Inexio-Bilanz für den geförderten Breitbandausbau im Landkreis: Statt Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro gibt es jetzt sogar ein Plus. Im Vorfeld wurde hart verhandelt.

Wie Büroleiterin Elke Thomas am Montag im Kreisausschuss mitteilte, habe die Kreisverwaltung von Inexio am Freitagnachmittag die Auskunft erhalten, dass man nun mit einem Plus von knapp einer Million