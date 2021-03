In Bad Dürkheim und Wachenheim läuten am Donnerstag, 18. März, die Glocken, um an die Bombardierung der Städte am 18. März 1945 zu erinnern. In Bad Dürkheim werden um 14 Uhr, dem Zeitpunkt des Angriffs, die größten Kirchenglocken der Dürkheimer Innenstadtkirchen für eine Viertelstunde läuten. Das teilt Glockensachverständiger Daniel Orth mit. Auch werde die über 260 Jahre alte Burgkirchenglocke erklingen, die aus dem damals völlig zerstörten Turm händisch gezogen geläutet wird. „Das Läuten der Glocken soll zum einen zum Gedenken und Gebet um die Kriegsopfer in aller Welt aufrufen, aber vielmehr auch ein Läuten für den Frieden sein“, so Orth. Auch in der Stadt Wachenheim wird an den Bombenangriff erinnert. „Im Gedenken an diesen Tag und alle Opfer, die an diesem Tag zu beklagen waren, werden die Glocken der Georgskirche am 18. März um 12 Uhr läuten“, teilt Pfarrerin Julia Heller mit.