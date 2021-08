Rund 30 Jahre gibt es ihn schon, den Bolzplatz in Bobenheim am Berg. Und er muss erneuert werden. Allerdings ist das Projekt, auf dem Gelände eine Kleinspielfeldhalle zu errichten, mittlerweile gestorben.

Dass das Spielfeld des Bolzplatzes erneuert werden muss, darüber sind sich alle Fraktionen im Bobenheimer Ortsgemeinderat schon länger einig. Vor der Coronapandemie, die im März Fahrt aufnahm, hatte das Gremium mehrere Optionen erörtert. Der Bolzplatz, der sich auf einem Gelände im Eigentum der Ortsgemeinde befindet, sollte eine Überdachung bekommen.

Die Bobenheimer zeigten sich damals auch an dem interessiert, was einige Kilometer entfernt die Gemeinde und der TSV Carlsberg erschaffen hatten: eine barrierefreie 30 mal 15 Meter große Kleinfeldspielhalle aus Stahlpfählen, zwischen denen ein vor Wind und anderen Wettereinflüssen schützendes Netz gespannt ist. Auf dem Dach der Halle ist eine Photovoltaikanlage installiert. Ausgestattet ist diese „Arena am Wasserturm“, so der Name des Baus, außerdem mit modernster Licht- und Tontechnik. Gebaut hat die Kleinspielfeldhalle die McArena GmbH aus Backnang. Die Firma aus Baden-Württemberg ist auf die Errichtung solcher Mini-Arenen spezialisiert, die einen Kunstrasen als Spielfeldbelag haben und deren Kosten sich auf ungefähr 260.000 Euro belaufen.

Große Hallenlösung keine Option

Doch nach der Sitzung einer – laut dem Ersten Beigeordneten Andreas Eberlein (CDU) parteiübergreifenden – Arbeitsgruppe am vergangenen Mittwoch ist diese sogenannte „große Hallenlösung analog Carlsberg“ keine Option mehr. Denn zum Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 50.000 Euro kämen „ohne passende Infrastruktur hohe laufende Kosten“.

Was ist nun stattdessen geplant? „Unsere Basis ist nunmehr ein reiner Kunstrasenplatz – ohne Beleuchtung“, so Eberlein nach der Sitzung. Er betont: „Dieser ist noch ,abzuspecken’, das heißt, wir werden Positionen rausnehmen, die gegebenenfalls in Eigenleistung übernommen werden.“ In der Sitzung am 9. Dezember soll im Rat offenbar über den neuen Plan gesprochen werden. Ein Spendenkonzept werde erarbeitet. Aktuell, so die Arbeitsgruppe, seien 1500 Euro bereits als Spende zugesagt.

Eberlein teilte der RHEINPFALZ weiter mit: „Es wird versucht, noch weitere Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Sportstätten zu evaluieren.“ Der Vorsitzende des Stadtsportverbands Bad Dürkheim sei angeschrieben worden. Der Beigeordnete erklärt: „Eine laufende Pflege könnte durch die Arbeitsgruppe in den ersten zwei Jahren übernommen werden. Dann sollte ein finales Konzept initialisiert sein, dass durch Haushaltsmittel langfristig den Erhalt der ,neuen Sportstätte’ sichert.“ Unterdessen sei durch Eigeninitiative von Anwohnern jüngst beim „Wir-schaffen-was-Tag“ die Bespielbarkeit wiederhergestellt worden. Kicken ist also wieder möglich.