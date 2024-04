Der Verkehrsverein lädt am Wochenende zum Blütenfest mit verkaufsoffenem Sonntag nach Freinsheim ein. Mit Kunstausstellungen, Weinproben, Planwagenfahrten durch blühende Obsthaine oder Führungen durch die Altstadt sollen die Besucher am Samstag und Sonntag bei Laune gehalten werden. Freinsheims Winzer und Gastronomen haben sich wie jedes Jahr auf einen großen Besucheransturm vorbereitet.

Am Sonntag kann von 13 bis 18 Uhr durch die Freinsheimer Geschäfte gebummelt werden. Außerdem werden an beiden Tagen von 11.30 bis 18 Uhr die Weine des neuen Jahrgangs ausgeschenkt. Die Weinpässe in Form von Abreißbons sind in den teilnehmenden Weingütern sowie im i-Punkt erhältlich. Außerdem bietet sich der 5,5 Kilometer lange Blütenwanderweg zu einem Spaziergang an.