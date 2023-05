Der Reiterverein Bad Dürkheim lädt von Samstag bis Montag zum Pfingstturnier mit Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M ein. Am Samstag und Sonntag ist fast durchgehend von 8 bis 18 Uhr Programm.

Am Montag beschließt eine um 16.30 Uhr startende Springprüfung der Ein-Stern-Klasse M die Wettbewerbe. Rund 1200 Nennungen gebe es für die Vielzahl der angebotenen Prüfungen. Rund 450 bis 500 Pferde seien an den drei Tagen des Pfingstturniers Gäste auf der Anlage, sagt Klaus K. Schwarz. Eine Herausforderung für den rund 300 Mitglieder starken Verein. Für den RV Bad Dürkheim ist es ein großes sportliches Ereignis, gleichzeitig möchten die Dürkheimer mit einem breitgefächerten kulinarischen Angebot auch Besucher auf die Anlage am Bruchweg locken, die dem Pferdesport nicht so verbunden sind.

Höhepunkte am Montag

Am Montag, 13 Uhr, steht eine Voltigiervorführung auf dem Programm, gleich danach ist um 13.30 Uhr eine Mannschaftsprüfung mit Teilnehmern aus der Region angesetzt. Anschließend kommt es zu den Höhepunkten, einer Dressurprüfung der Ein-Stern-Klasse M (14.30 Uhr) und zu Springprüfungen der Klassen L (15 Uhr) und Ein-Stern-M (16.30 Uhr).

„Das Turnier lebt davon, dass möglichst viele Besucher da sind“, sagt Schwarz. Dafür werden zahlreiche Helfer mobilisiert. „Wir brauchen für die verschiedenen Schichten pro Veranstaltungstag rund 100 Ehrenamtliche“, schätzt Schwarz. Insgesamt verzeichnet er zwar eine nachlassende Bereitschaft, sich zu engagieren. Doch dem Verein gelinge es noch, immer wieder ausreichend Kräfte zu mobilisieren. „Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen steht allerdings, dass alle Prüfungen möglichst unfallfrei über die Bühne gehen.“ Schwarz hofft auf das Verständnis bei den Anwohnern: Denn eine Veranstaltung in dieser Größenordnung werde sicher Beeinträchtigungen mit sich bringen. nt

Information

Pfingstturnier im Internet unter https://shorturl.at/ceyIM