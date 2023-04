Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

WEISENHEIM AM SAND. Der SV Weisenheim stellte seine gute Form beim FVP Maximiliansau, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, unter Beweis. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit siegte der SVW 3:2 (1:2) und verbesserte sich auf Rang acht.

Dabei begann die Partie denkbar ungünstig. Die Gäste schienen noch nicht richtig auf dem Platz zu sein, da lagen sie wegen einer Unaufmerksamkeit schon 0:1 zurück (2.). „Ein Ballverlust