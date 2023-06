Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kampf um die Abstiegsplätze in der Bezirksliga Vorderpfalz bleibt spannend. Der SV Weisenheim am Sand verpasste am Sonntag im Heimspiel gegen den abgestiegenen VfB Hochstadt den erhofften Befreiungsschlag. Mit einem Tor in der Nachspielzeit rettete das Team einen Punk. Die Partie endete 3:3 (1:1).

In der Nachspielzeit hämmerte der Weisenheimer Manuel Kiefel den Ball direkt unter die Latte. Ein Tor, das den Gastgebern zumindest einen Punkt rettete. Zuvor hatten die spielerisch stärkeren Gäste