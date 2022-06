Gleich mehreren Strafanzeigen blickt ein 21-Jähriger entgegen, der laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.30 Uhr in der Mannheimer Straße betrunken einen Unfall verursacht hat und davongefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Führerschein sichergestellt

Der Mann wollte mit seinem Auto nach links in die Kanalstraße abbiegen, kam dabei von der Fahrbahn ab, fuhr über den Radweg und stieß dort gegen Absperrgitter, die aus der Verankerung gerissen wurden. Zeugen riefen die Polizei, weil der Mann ungeachtet des Schadens weiterfuhr.

Die Beamten trafen den Mann in direkter Umgebung des Unfallorts in seinem Auto an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste wegen der erheblichen Beschädigung abgestellt werden, zur Säuberung der Unfallstelle musste eine Spezialfirma beauftragt werden.