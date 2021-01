In einem Gewerbebetrieb in Weisenheim am Sand, in dem auch Brennstoffe im Einsatz sind, hat es am Samstagnachmittag gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Besitzer des Betriebs habe zwar den Brand sofort gelöscht, aus Sicherheitsgründen aber trotzdem die Feuerwehr informiert. Etwa 20 Feuerwehrleute aus Weisenheim am Sand und Freinsheim sind nach Angaben von Bodo Wenngatz, Sprecher der Feuerwehr, ausgerückt. Da aber lediglich überprüft werden musste, ob es noch irgendwo kokelt, seien nur wenige der Feuerwehrleute am Einsatzort geblieben. Auch die seien um 14.15 Uhr mit ihrer Arbeit fertig gewesen. Vor Ort waren auch ein Streifenwagen der Polizei und ein Rettungswagen. rhp