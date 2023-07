Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Abschluss des ersten Pfälzer Comic-Salons in Gönnheim am Montag ein weiterer ästhetischer Höhepunkt in der historischen „Kulturscheune“: ein Lesekonzert über Thilo Krapps Jules-Verne-Adaption „20 000 Meilen unter dem Meer“, live gesprochen vom Autor und Illustrator und musikalisch begleitet am Harmonium von Jörg Walter.

Bei dem bekannten Science-Fiction Roman von Jules Vernes, der im für die deutsch-französischen Beziehungen so denkwürdigen Jahr 1870 erschien, geht es bekanntlich