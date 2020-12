Bereits am Montag gegen 9 Uhr haben nach Polizeiangaben Unbekannte eine Gartenmauer in der Straße Im Herzborn in Ellerstadt beschädigt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben nun, das drei große Lastwagen auf dem Feldweg vom einem dortigen Weingut kommend in der Verlängerung der Straße unterwegs waren. Beim Abbiegen nach rechts holte einer der Fahrer zu weit aus und stieß den Spuren zufolge mit der Zugmaschine gegen die Gartenmauer, die bei dem Anstoß versetzt wurde. Ein an der Mauer befindliches Poolhaus wurde durch den Anstoß ebenfalls beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Den Schaden beziffern die Beamten auf 1000 Euro. An der Grundstücksmauer fanden sie bei der Spurensuche blaue Farb-/Kunststoffanhaftungen und sicherten diese. Aufgrund der Aufschrift an einem der Lkw konnte die Polizei die Spedition und den Fahrer zum Unfallzeitpunkt ermitteln. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.