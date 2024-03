Entlang der neuen B271 Mandelbäume pflanzen: Das hat der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Wolf beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer angeregt.

Als Abgeordneter des Wahlkreises Bad Dürkheim sei er viel in der Region unterwegs – unter anderem auf der alten und der neuen B271-Trasse. „Entlang der Weinstraße säumen Mandelbäume die Strecke, entlang der B271 neu sieht man davon nichts“, beklagt Wolf. Gerade durch den kreuzungsfreien Umbau verschiedener Anschlusspunkte seien größere Grünflächen innerhalb der „Verkehrsohren“ entstanden. Mögliche Flächen für Mandelbäume seien daher vorhanden. Auch an weiteren Stellen entlang der Strecke zwischen Bad Dürkheim und Neustadt könne er sich die typisch pfälzischen Bäume vorstellen.

LBM will Pflanzkonzept erstellen

In einer ersten Reaktion habe der LBM berichtet, dass in den vergangenen Jahren Mandelbäume gepflanzt wurden, etwa an der B37 in Bad Dürkheim zusammen mit dem ADAC. Wolf betont: „Es wäre sowohl optisch ein Gewinn als auch eine ökologische Aufwertung gegenüber der aktuellen Grasfläche.“ Inzwischen habe ihm die Landesbehörde mitgeteilt, dass an einigen Standorten die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen um einige Mandelbäume ergänzt werden könnten. Allerdings sollte jeweils die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd zustimmen. Sobald diese grünes Licht gebe, werde der LBM für die nächste Pflanzperiode im Winter 2024/25 ein entsprechendes Konzept erstellen.