Der Bau der neuen Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim auf der B271 geht in die entscheidende Bauphase. Ab 23. Mai wird in beide Richtungen voll gesperrt.

Dieser Bauabschnitt wird laut Landesbetrieb Mobilität in Speyer voraussichtlich bis Mitte Juni dauern. Wegen der geplanten Vollsperrung und der sich dadurch noch einmal verschlimmernden Verkehrsbelastung für Wachenheim wurde das Burg- und Weinfest vorsichtshalber abgesagt (wir berichteten). Das Feste hätte am 2. und 3. Juniwochenende, also vom 10. bis 12. sowie vom 16. bis 19. Juni, stattfinden sollen. Stattdessen soll es ein Alternativprogramm mit geöffneten Höfen geben. Mehr zum Thema lesen Sie hier