Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rot-Weiss Seebach II und der TuS Wachenheim gehören in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West der Verfolgergruppe an. Beide stehen am Wochenende vor kniffligen Heimaufgaben. Der TuS Friedelsheim hat spielfrei. In der B-Klasse Rhein-Pfalz erwartet der FV Freinsheim II den ASV Mörsch zum Verfolgerduell.

In Wachenheim rätselt Trainer Michael Acker immer noch, wie es seine Mannschaft fertiggebracht hat, eine vermeintlich beruhigende 3:0-Führung bei der SG Elmstein/Iggelbach