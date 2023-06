Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord wartet schon am zweiten Spieltag mit einem Derby auf. Am Sonntag (12 Uhr) erwartet der SV Weisenheim II den Nachbarn FV Freinsheim II. In der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt hat der gut gestartete TuS Wachenheim ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust.

Nachdem der SV Weisenheim II in der Pause der Partie in Ebertsheim schon 0:3 zurücklagen, hat sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufgerappelt und ist mit einem Doppelschlag auf 2:3 herangekommen.