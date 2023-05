Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

BAD DÜRKHEIM. Die Fußball-B-Klassen starten am Wochenende planmäßig in die Rückserie. In der Weststaffel des Kreises Rhein-Mittelhaardt beginnt sie ohne den TV Ellerstadt, der wie erwartet sein Team zurückgezogen hat. RW Seebach II spielt hingegen um den Aufstieg. Im Kreis Rhein-Pfalz steht das Derby FV Freinsheim II gegen SV Weisenheim II im Mittelpunkt.

Die Seebacher haben sich am vergangenen Wochenende mit dem 6:1-Sieg im Nachholspiel bei der SG Elmstein/Iggelbach Selbstvertrauen geholt. „Das war ein guter Auftakt, aber die Gegenwehr