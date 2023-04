Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

WEISENHEIM AM SAND. SV Weisenheim II surft weiter auf der Erfolgswelle. Das Team hat in der Abstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord gegen den TuS Flomersheim 3:2 (0:0) gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht.

Geht man von maximal zwei Absteigern aus der Nordgruppe aus, dann haben sich die Weisenheimer ein Polster von acht Punkten erarbeitet. Bei noch ausstehenden sechs Spielen müsste es schon mit dem Teufel