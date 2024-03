Freinsheims Stadtbürgermeister Matthias Weber (FWG) verzichtet bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf eine erneute Kandidatur. Das hat der 54-Jährige am Donnerstag in der Stadtratssitzung bekanntgegeben. Er habe sich aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen, sagte er. Aus den Reihen des Stadtrats dankte Klaus Schmitz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, dem Bürgermeister für seine geleistete Arbeit – „und die Schmerzen, die Du hier aushalten musstest“.

Weber ist seit 2016 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Freinsheim. Zuletzt setzte sich der Diplom-Pädagoge bei der Kommunalwahl 2019 gegen Jochen Weisbrod von der CDU durch. Webers Herausforderer kandidiert bei der Kommunalwahl in diesem Jahr erneut – bislang noch ohne Konkurrenz.