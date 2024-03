Ein Auto ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr am Herxheimer Ortsausgang in Richtung Freinsheim in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehrere Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an, teilt ihr Sprecher Bodo Wenngatz mit. Verletzt wurde nach seinen Angaben niemand. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe seien noch unbekannt. Die L522/Hauptstraße musste für die Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 11.20 Uhr war die Gefahr gebannt und der Einsatz für die Brandbekämpfer beendet.