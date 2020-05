Ein Fan des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslaustern hat ziwschen Donnerstag, 14, und Freitag, 16 Uhr, im Südtiroler Ring in Weisenheim am Berg eine Mauer mit dem Emblem „seines“ Vereins besprüht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Da durch das Graffito ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden ist, wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgegeben.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen oder Bürger, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.