Für die Sommerfreizeiten der Evangelischen Jugendzentralen Bad Dürkheim und Grünstadt sind noch Plätze frei. An Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahre richtet sich die Freizeit vom 9. bis 16. August in Niederdieten (Hessen). Die Freizeit leiten die Jugendreferentinnen Jasmin Forster und Petra Ludwig sowie geschulte Ehrenamtliche. Anmeldeschluss: 24. April. Das Internationale Jugendcamp in Possenhofen (Bayern) für 14- bis 17-Jährige dauert vom 26. Juli bis 2. August. Veranstalter ist der Kreisjugendring Bad Dürkheim in Kooperation mit der Evangelischen Jugendzentrale Grünstadt. Infos und Anmeldung unter www.ev-jugend-duerkheim-gruenstadt.de/freizeiten oder bei Petra Ludwig, Telefon 06359 949058, und Jasmin Forster, 06322 64405.