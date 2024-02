Nationalspieler Andreas Brehme, WM-Held von Rom, war nicht nur Fußball-Weltmeister, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Uefa-Cup-Gewinner, sondern auch Goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim. 1994 verliehen ihm die Derkemer Grawler diese Auszeichnung. Der gebürtige Hamburger Brehme spielte zu dieser Zeit beim 1. FC Kaiserslautern.

Manuela Christ und Andreas Brehme auf der Tanzfläche. Foto: Franck Der Fußball-Weltmeister trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein, links Bürgermeister Horst Sülzle. Foto: Franck Andreas Brehme mit einer Pfälzer Weinhoheit. Foto: Franck Gratulation vom Bürgermeister: Horst Sülzle und Andreas Brehme. Foto: Franck Prüfender Blick ins Goldene Buch. Foto: Franck Auch Fritz Walter (links sitzend) feierte mit. Foto: Franck Manuela Christ, Sitzungspräsident Bernd Schwind, Andreas Brehme und der Grawler-Vorsitzende Adolf Schatzinger. Foto: Franck Foto 1 von 7

Die damalige Grawler-Prinzessin Manuela Christ erinnert sich gerne an den Gala-Abend im Kurhaus zurück, an dem sie mit Brehme tanzte. Er sei ein zurückhaltender und höflicher Mensch gewesen, sagt Christ über Brehme, der in der Nacht zum Dienstag verstarb. Auf dem Fußballfeld habe er sich aber wohler gefühlt als auf der Tanzfläche. Bei der Gala war 1994 noch ein weiteres großes Fußball-Idol dabei: Fritz Walter, der Goldene Winzer von 1990 und Fußball-Weltmeister von 1954.