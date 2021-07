Als Alternative zum abgesagten Stadtmauerfest sind in Freinsheim an diesem Wochenende verschiedene Höfe offen. Zum Teil gibt es auch ein (kostenpflichtiges) Musikprogramm. Im Weingut Kirchner in der Burgstraße spielt heute ab 18 Uhr Trudi van Fredward, am Montag ab 18 Uhr tritt Peter Stahl auf, am Sonntag gibt es ab 15 Uhr eine Zaubershow. Im Weingut Weisbrod geben sich im Juli unter dem dem Motto „Wiese trifft Wein“ etliche Bands die Klinke in die Hand. Am Freitagabend ist das Konzert von Grand Malör bereits ausverkauft, noch Karten gibt es aber für den Auftritt der Gitarrenhelden, denen am Samstag ab 18 Uhr die Bühne auf der Wiese gehört. Im Alten Wasserwerk ist der Hotelgarten am Samstag ab 17, am Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 18 Uhr geöffnet. Das Weingut Oberholz in der Wenjenstraße beteiligt sich am Samstag von 16 bis 22 und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.