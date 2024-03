Der kanadische Komponist und Gitarrist Don Ross, zweifacher Gewinner der prestigeträchtigen US-National-Fingerstyle-Guitar-Championship, und Jule Malischke, eine spannende Entdeckung der deutschen Gitarren- und Singer-Songwriter-Szene, von deren Qualitäten man sich in Weisenheim am Sand bereits im letzten Jahr bei einem Auftritt in der katholischen Kirche überzeugen konnte, sind die beiden Protagonisten beim nächsten Acoustic-Guitar-Special des Vereins „Musik und Kultur“ (MuK), das die Musikfreunde morgen, Mittwoch, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim „Zum Löwen“ in Weisenheim am Sand erwartet. „Es wäre uns eine Ehre gewesen nur einen der beiden nach Weisenheim zu bekommen. Jetzt ist die Freunde unbändig“, freuen sich die Veranstalter. Tickets (18/12 Euro) unter www.muk-weisenheim.de.