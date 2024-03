In der Verbandsgemeinde Wachenheim steigen die Abwassergebühren um 30 Cent pro Kubikmeter. Stichtag ist der 1. Januar 2024. Die Kanalbenutzungsgebühr pro Kubikmeter Abwasser lag seit 2004 konstant bei 1,90 Euro. Nun werden 2,20 Euro fällig. Bei einem Durchschnittshaushalt mit 130 Kubikmeter Frischwasserverbrauch im Jahr und anfallenden 117 Kubikmetern Schmutzwasser sind das nach Berechnungen des Abwasserbeseitigungswerks 35,10 Euro Mehrkosten. Nötig sei die Erhöhung, weil die Sanierung der Kläranlage nun fertiggestellt ist. Baukörper gingen in die Abschreibung und Kredite müssten bedient werden. Ob die Gebühren nach einer gerade laufenden Neukalkulation weiter erhöht werden müssen, sei noch offen, so die Werke.